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Мировое обозрение

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Военный эксперт объяснил, почему у России нет нужды бить по Украине ядерным оружием

Военный эксперт объяснил, почему у России нет нужды бить по Украине ядерным оружием

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что у России сейчас нет необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

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