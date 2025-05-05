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Прокуратура займётся депутатом Калининым

Прокуратура займётся депутатом Калининым

Прокуратура организовала проверку после сюжета ZAB.TV о депутате городской думы Читы Евгении Калинине, который после вынесения приговора за повторное пьяное вождение, вышел из Центрального районного суда, сел за руль и уехал.

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