Прокуратура займётся депутатом Калининым

Прокуратура организовала проверку после сюжета ZAB.TV о депутате городской думы Читы Евгении Калинине, который после вынесения приговора за повторное пьяное вождение, вышел из Центрального районного суда, сел за руль и уехал.
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