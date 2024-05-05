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Пугачева рушит жизнь своей любимицы — потянула за собой на дно

Пугачева рушит жизнь своей любимицы — потянула за собой на дно

Алла Борисовна оказала молодой певице медвежью услугу. Алла Пугачева Pravda Komsomolskaya/Russian LookПродюсер Павел Рудченко считает, что Алла Пугачева совершила ошибку, когда решила публично высказаться об итогах шоу «Голос» на Первом канале.

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