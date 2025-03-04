Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

Люди с гипертонической болезнью часто перестают принимать назначенные врачом препараты, как только нормализуется давление и улучшается самочувствие, однако так делать нельзя рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
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