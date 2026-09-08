Экран 5,38 дюйма, камера Leica 200 Мп, 6000 мАч и всего 5 мм толщины. Появились живые фото Xiaomi 18 Fold

Складной флагман получил два OLED-экрана с яркостью 4000 нит, собственный чип Xring O3 Появились живые фотографии смартфона Xiaomi 18 Fold, который построен на фирменной однокристальной системе Xring O3.
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