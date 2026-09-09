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Регионы России

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Wildberries предупреждает о мошенничестве с фейковой компенсацией за сгоревший товар

Wildberries предупреждает о мошенничестве с фейковой компенсацией за сгоревший товар

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) сообщила о мошеннических схемах, направленных на продавцов Wildberries.

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