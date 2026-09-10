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The Eurasia Daily news agency

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Rada deputy from London: Zelensky's regime needs to be eliminated

Rada deputy from London: Zelensky's regime needs to be eliminated

To get closer to the world on Ukraine needs to get rid of the regime of Vladimir Zelensky. This was stated by the deputy of the Rada Artem Dmitruk, who emigrated from the country with his family two years ago and now lives in London.

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