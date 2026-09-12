Женщина погибла, пострадали 14 человек при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мирная жительница погибла в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородский округ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
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