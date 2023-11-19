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Игрок «Гамбурга» неожиданно покинул площадку и побежал к своему автомобилю за контактными линзами

В субботу во время матча немецкой лиги между «Гамбургом» и «Бамбергом» произошел необычный инцидент. Центровой «Гамбурга» Йонас Вольфарт-Боттерман во время второй четверти неожиданно покинул площадку, надел куртку, переобулся и под дождем побежал на стоянку к своему автомобилю.

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