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МЧС России предупреждает об опасности выхода на тонкий лед водоемов страны

МЧС России предупреждает об опасности выхода на тонкий лед водоемов страны

С первыми морозами на территории Российской Федерации поверхность водоемов покрывается тонким льдом. Такой лед представляет собой большую опасность, которая может привести к трагедии.

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