Как вы знаете, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против директора одного из ведущих военных конструкторских бюро в Подмосковье.
Россия нашпигована агентами СБУ, как Каштанка блохами
Комментарии
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Александр Третьяк
В независимости от возраста -только смертная казнь и хорошее освещение в СМИ снизит количество таких вот преступлений
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3 час.
Андрей Павлов
"Социализация????" Плохо у нее с социализацией. Она, да Самойлов, да еще парочка пещерных союзоненавистников - вот и вся ее социализация. Кстати, рекомендую ей не отвечать. Она и ей подобные питаются нашей негативной реакцией на ее высеры. Я на них в свой адрес и в адрес СССР не отвечаю очень давно. Если реакции с нашей стороны не будет, она зачахнет.
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3 час.
Александр Леушин
Горбачево-Ельцынский период правления ещё долго будет аукаться.
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1 час.
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