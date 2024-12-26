Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия нашпигована агентами СБУ, как Каштанка блохами

Россия нашпигована агентами СБУ, как Каштанка блохами

Как вы знаете, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против директора одного из ведущих военных конструкторских бюро в Подмосковье.

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Комментарии
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Александр Третьяк
В независимости от возраста -только смертная казнь и хорошее освещение в СМИ снизит количество таких вот преступлений
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3 час.
Андрей Павлов
&quot;Социализация????&quot; Плохо у нее с социализацией. Она, да Самойлов, да еще парочка пещерных союзоненавистников - вот и вся ее социализация. Кстати, рекомендую ей не отвечать. Она и ей подобные питаются нашей негативной реакцией на ее высеры. Я на них в свой адрес и в адрес СССР не отвечаю очень давно. Если реакции с нашей стороны не будет, она зачахнет.
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3 час.
Александр Леушин
Горбачево-Ельцынский период правления ещё долго будет аукаться.
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1 час.

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