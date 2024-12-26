Россия нашпигована агентами СБУ, как Каштанка блохами

Андрей Павлов

"Социализация????" Плохо у нее с социализацией. Она, да Самойлов, да еще парочка пещерных союзоненавистников - вот и вся ее социализация. Кстати, рекомендую ей не отвечать. Она и ей подобные питаются нашей негативной реакцией на ее высеры. Я на них в свой адрес и в адрес СССР не отвечаю очень давно. Если реакции с нашей стороны не будет, она зачахнет.