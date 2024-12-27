В Липецке отчим студентки избил преподавателя, заподозрив его в домогательствах

В Липецке двое мужчин избили преподавателя колледжа индустрии. Поводом для конфликта стало то, что несовершеннолетняя падчерица одного из мужчин пожаловалась на непристойные разговоры со стороны педагога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии