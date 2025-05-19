На призыв ведущего: «К борьбе за дело чести и справедливости будьте готовы!» новоявленные пионеры хором ответили: «Всегда готовы!».
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На призыв ведущего: «К борьбе за дело чести и справедливости будьте готовы!» новоявленные пионеры хором ответили: «Всегда готовы!».