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Grand Theft Auto V Enhanced тонет в минусах, лютые системки inZOI, Hopetown от выходцев из ZA/UM…

Grand Theft Auto V Enhanced тонет в минусах, лютые системки inZOI, Hopetown от выходцев из ZA/UM…

Худшая GTA в Steam, системные требования симулятора жизни inZOI, во Франции начался судебный процесс над бывшими топ-менеджерами Ubisoft, Moon Studios выкупила No Rest for the Wicked у Take-Two, тизер cRPG Hopetown от авторов Disco Elysium, Netflix показала новый трейлер аниме-сериала по Devil May Cry под песню Last Resort от Papa Roach.

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