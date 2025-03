Grand Theft Auto V Enhanced тонет в минусах, лютые системки inZOI, Hopetown от выходцев из ZA/UM…

Худшая GTA в Steam, системные требования симулятора жизни inZOI, во Франции начался судебный процесс над бывшими топ-менеджерами Ubisoft, Moon Studios выкупила No Rest for the Wicked у Take-Two, тизер cRPG Hopetown от авторов Disco Elysium, Netflix показала новый трейлер аниме-сериала по Devil May Cry под песню Last Resort от Papa Roach.