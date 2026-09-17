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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц заменил Касереса на 25-й минуте матча с «Ростовом». Защитник «Динамо» получил желтую на 1-й

Главный тренер « Динамо » Сандро Шварц заменил Хуана Касереса в середине 1-го тайма матча с « Ростовом ».

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