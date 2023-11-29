Врач Дорош назвала генетику главной причиной выпадения волос

Одна из основных причин потери волос — генетическая предрасположенность и гормональное влияние. Также это может происходить на фоне стресса, наличия инфекций, приема некоторых лекарств, неправильного питания и ряда других факторов, рассказала "Газете.
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