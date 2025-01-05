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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тихий об инвесторе «Химок» Садыгове: «Делал это из-за сына, футбол ему не слишком интересен. Круто, что отец так о своем ребенке заботится, помогает»

Илья Садыгов играет в клубе с 2021 года на позиции нападающего. Бывший защитник «Химок» и «Пари НН» ответил на вопрос, обращались ли футболисты подмосковного клуба к инвестору Туфану Садыгову с просьбой помочь погасить ипотеку.

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