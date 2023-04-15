Слово и дело

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Специальная почтовая марка появится в России в день премьеры фильма «Вызов»

Специальная почтовая марка появится в России в день премьеры фильма «Вызов»

Зрители в России уже совсем скоро смогут посмотреть новый фильм режиссера Клима Шипенко — драму «Вызов», съемки которой частично велись в космосе.

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