В США заявили, что конфликт на Украине не урегулировать лишь военными методами

РИАМО - 3 дек. Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что ни один вооруженный конфликт, в том числе российско-украинский, невозможно урегулировать только военным путем, сообщает ТАСС.
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