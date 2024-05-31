Прогрессивный налог: что стоит знать и кому повезло, рассказала юрист

Прогрессивный налог: что стоит знать и кому повезло, рассказала юристМинистерство финансов внесло в правительство анонсированные ранее изменения налоговой системы, в том числе налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
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