Военное обозрение

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Конфуз Шольца: Германия отправила в Литву 50 военнослужащих вместо тысяч обещанных

Конфуз Шольца: Германия отправила в Литву 50 военнослужащих вместо тысяч обещанных

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решил не изменять личной традиции и еще раз подтвердил репутацию главы государства, у которого слова часто расходятся с делом.

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