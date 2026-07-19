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Месси перед финалом ЧМ-2026: «Что бы ни случилось, сборная Аргентины уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выложил пост в соцсети перед финалом чемпионата мира-2026.  В решающем матче турнира южноамериканская команда встретится со сборной Испании .

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