Аргументы и Факты

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Минстрой внес в правительство законопроект об объединении трех экспертиз

Минстрой внес в правительство законопроект об объединении трех экспертиз

Заместитель главы Минстроя России Сергей Музыченко сообщил, что ведомство внесло в правительство законопроект, объединяющий прохождение трех видов экспертиз – историко-культурной, экологической, а также экспертизы проектно-сметной документации.

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