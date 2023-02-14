Минстрой внес в правительство законопроект об объединении трех экспертиз

Заместитель главы Минстроя России Сергей Музыченко сообщил, что ведомство внесло в правительство законопроект, объединяющий прохождение трех видов экспертиз – историко-культурной, экологической, а также экспертизы проектно-сметной документации.
Заместитель главы Минстроя России Сергей Музыченко сообщил, что ведомство внесло в правительство законопроект, объединяющий прохождение трех видов экспертиз – историко-культурной, экологической, а также экспертизы проектно-сметной документации.
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