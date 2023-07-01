Епископ Дубинин: Папа Римский Франциск заявлял о готовности посетить Москву и Киев для урегулирования конфликта

Вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин заявил в интервью РИА Новости, что Папа Римский Франциск был готов поехать в Москву и Киев с целью установления мира, однако в данный момент это невозможно.
Вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин заявил в интервью РИА Новости, что Папа Римский Франциск был готов поехать в Москву и Киев с целью установления мира, однако в данный момент это невозможно.
Свежие комментарии