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Последний сокращенный рабочий день в 2026 году придется на 3 ноября

Последний сокращенный рабочий день в 2026 году придется на 3 ноября

Последний в 2026 году сокращенный рабочий день будет 3 ноября — накануне Дня народного единства. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

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