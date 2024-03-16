Ростелеком: на порталы ЦИК, Госуслуг и другие совершили более 90 тысяч кибератак

Более 90 тысяч кибератак на ресурсы выборов президента России произошло в первый день голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелеком") Игоря Ляпунова.
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