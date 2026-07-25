Европейскую страну обвинили в эскалации в Арктике

Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, заявил Осло Николай Корчунов. Он напомнил, что в декабре 2025 года в Москве состоялись консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года.
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