Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Европейскую страну обвинили в эскалации в Арктике

Европейскую страну обвинили в эскалации в Арктике

Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, заявил Осло Николай Корчунов. Он напомнил, что в декабре 2025 года в Москве состоялись консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года.

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