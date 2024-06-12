Белоусов, Герасимов и командующие округами доложили Путину о ходе СВО

Вечером 11 июня Владимир Путин провел совещание с участием министра обороны, начальника Генштаба и командующими округами, которые доложили главе государства о ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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