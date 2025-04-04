«Пари НН» и министерство молодежной политики исполнили мечту мальчика из Нижегородской области

В преддверии матча «Пари НН — Оренбург», который пройдёт 4 апреля на стадионе «Нижний Новгород», представители нижегородской футбольной команды встретились с детьми из малоимущей многодетной семьи и прогулялись с ними по стадиону.
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