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Зеленский и провал подготовки к войне: обвинения и комментарии депутатов

Зеленский и провал подготовки к войне: обвинения и комментарии депутатов

Александр Дубинский обвиняет Владимира Зеленского в провале подготовки Украины к войне и повышении рейтинга через конфликт.

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