Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, членам его семьи и еще нескольким физическим лицам об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.