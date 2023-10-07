Германия капитулирует перед обстоятельствами и возвращает угольную энергогенерацию

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Комментарии
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as
alla sergeyeva
Наконец то начались подвижки,хорошо бы услышать о результатах проверок.
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