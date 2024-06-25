Прокуратура потребовала отремонтировать комнату в общежитии в Дубенском районе

Жильцы общежития на улице Садовой поселка Дубна Дубенского района сообщили в прокуратуру, что одна из комнат муниципального жилого фонда нуждается в ремонте и не соответствует санитарным и строительным требованиям.
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