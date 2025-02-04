Представлены системные требования для участия в Battlefield Labs на ПК После анонса...

Представлены системные требования для участия в Battlefield Labs на ПКПосле анонса программы тестирования Battlefield Labs издатель Electronic Arts выпустил обширный FAQ, посвященный проекту, и раскрыл системные требования для PC-версии, необходимые для доступа к будущим тестам.
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