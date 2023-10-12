На первый - четвертый рассчитайсь!

Тут на днях руководитель Минздрава РФ снова порадовал нас советами. Нет, не о пользе для женщин отложить карьеру и заняться деторождением — это мы уже обсудили летом, после чего, кстати, в аптеках отмечались перебои со средствами контрацепции.