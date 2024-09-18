Американский генерал Хекер: у пилотов ВСУ отсутствует опыт для решения задач на F-16

Украинских военнослужащих не отправят на самые рискованные миссии У украинских пилотов нет опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
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