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Военная сила стала главным аргументом у государств, — Лукашенко

Военная сила стала главным аргументом у государств, — Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений.

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