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МВД признало песни Максима Покровского противоречащими национальным интересам России

МВД признало песни Максима Покровского противоречащими национальным интересам России

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел РФ РФ пришли к выводу, что некоторые песни лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (внесен в России в реестр лиц – иностранных агентов) противоречат национальным интересам страны.

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