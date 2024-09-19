МВД признало песни Максима Покровского противоречащими национальным интересам России

Специалисты управления по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел РФ РФ пришли к выводу, что некоторые песни лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (внесен в России в реестр лиц – иностранных агентов) противоречат национальным интересам страны.
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