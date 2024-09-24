Байден скандально проговорился при включенном микрофоне об истинном отношении к Китаю

«Продолжает вести себя агрессивно» Байден заявил лидерам, собравшимся на саммит Quad, что Китай «проверяет нас» по всему региону.
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