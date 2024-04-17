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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малинин о показательном номере под Hope NF: «Это моя любимая песня. Вся идея постановки – моя, от выбора музыки до основной хореографии»

– Музыку для последнего показательного номера (Hope от американского рэпера NF – Спортс) ты выбрал сам.

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