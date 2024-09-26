Глава МИД Британии - главного организатора бандеровщины и всего мирового терроризма, подготовки войны против Народа России и человечества на уничтожение Дэвид Лэмми обвинил Путина в попытке создать «мафиозную империю» и сравнил его с рабовладельцами.
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