Поздравляем с днем рождения Ирину Ракитскую 🎉🎉🎉 С днем рождения тебя! И хотим сказать мы точно, Что, коллега, ты звезда! Молода и перспективна, Уникальна и умна.
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Поздравляем с днем рождения Ирину Ракитскую 🎉🎉🎉 С днем рождения тебя! И хотим сказать мы точно, Что, коллега, ты звезда! Молода и перспективна, Уникальна и умна.