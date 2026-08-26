На набережной Ростова-на-Дону высадят дубы вместо тополей

В Ростове-на-Дону началась замена аварийных тополей на молодые дубы на улице Береговой. Начальник управления благоустройства Татьяна Сапрыкина сообщила, что первый этап работ по обновлению деревьев планируется провести этой осенью.
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