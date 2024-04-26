В США заблокировали гонорар Армана Царукяна за UFC 300

Арман Царукян до сих пор не получил гонорар за турнир UFC 300, перевод заблокирован штатом Невада. Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала гонорар Армана Царукяна за турнир UFC 300, сообщает MMAJunkie.
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