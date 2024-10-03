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«Серкль» лидирует в ЛК после 1-го тура. «Челси» – 6-й, «Фиорентина» – 8-я, «Астана» – 14-я, «Динамо» Минск – 23-е, «Бетис» – 26-й из 36

Бельгийская команда одержала победу над «Санкт-Галленом» (6:2) в 1-м туре и за счет разницы и количества забитых голов возглавила турнирную таблицу.

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