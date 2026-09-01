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ФедералПресс

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Семья погибшего на СВО нижегородца добилась выплат через суд

Семья погибшего на СВО нижегородца добилась выплат через суд

ЧКАЛОВСК, 1 сентября, ФедералПресс. Прокуратура Чкаловского района Нижегородской области помогла семье погибшего участника специальной военной операции получить положенные меры социальной поддержки, так как решить проблему самостоятельно у родственников бойца не получалось.

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