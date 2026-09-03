В 10-е классы до сих пор принимают – минобр

В Свердловской области остались свободные места в 10-х классах – они распределены по разным школам, где еще не завершен набор.
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