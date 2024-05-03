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Макс Ферстаппен: «€150 млн от «Мерседеса» не сыграют решающей роли, важна скорость»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о том, что исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф предлагает ему зарплату в 150 миллионов евро в год.

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