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Несекретные материалы

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Эверест теряет лед из-за туристов

Эверест теряет лед из-за туристов

Ежегодно гора лишается около 154 тонн льда из-за человеческой мочи.Ежедневно на Эвересте оставляют около 6 000 литров мочи, а за сезон из-за деятельности людей, техники и газовых баллонов тают тысячи тонн снега и льда.

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