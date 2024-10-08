Утянул за собой: пять россиян погибли при восхождении на гору-людоед в Гималаях

Величественная и опасная гора Дхаулагири в Гималаях снова напомнила о своём суровом нраве. Группа из шести российских альпинистов отправилась на покорение восьмитысячника, но для пятерых из них это восхождение стало последним.
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